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    Разумков підтримав ідею посади віцепрем'єра з тимчасово окупованих територій

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    Дмитро Разумков - Разумков підтримав ідею посади віцепрем'єра з тимчасово окупованих територій
    Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    Створити посаду віце-прем’єр-міністра з питань окупованих територій пропонували народні депутати

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає доцільним створення в Кабміні посади віцепрем'єра з питань окупованих територій.

    Про це голова парламенту заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

    За його словами, таку пропозицію озвучували деякі народні депутати, які раніше проживали на нині тимчасово окупованих територіях або які входять до складу комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму.

    «Ми достатньо інтенсивно спілкуємося і проводимо зустрічі з різними дипломатичними установами, як всередині держави, так і зовні. Особливо важливою роль народних депутатів і Верховної Ради буде під час підготовки законів, які будуть пов’язані з деокупацією та реінтеграцією цих територій. Під час заслуховування Програми дій Уряду у Верховній Раді, на мій погляд, були досить слушні пропозиції щодо створення позиції віце-прем’єр-міністра з питань окупованих територій. Я думаю, що це було б непогано. Про це говорили деякі народні депутати, які або раніше мешкали на нині окупованих територіях, або працюють у комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Донецької і Луганської областей та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.Це досить непогана пропозиція, яка лунала до прем’єр-міністра», – зазначив Разумков.

    Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях російські окупаційні адміністрації розпочали так званий «перепис населення».

    Крим окупанти Донбас Севастополь окуповані території перепис населення Дмитро Разумков населення
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