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Військкомати Донецька шукають офіцерів серед пенсіонерів – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військкомати Донецька шукають офіцерів серед пенсіонерів – Генштаб
фото ілюстративне

Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі

У Донецькій області російські загарбники через великі втрати особового складу почали шукати офіцерів серед місцевих пенсіонерів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведені.

«Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, «військові комісаріати» отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно.

«А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років», – додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області примушують студентів лагодити свою пошкоджену техніку. Нагадаємо, що студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники примусили здати кров для потреб російської армії.

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Теги: військові втрати Донецьк

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