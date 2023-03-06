Військкомати Донецька шукають офіцерів серед пенсіонерів – Генштаб
Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі
У Донецькій області російські загарбники через великі втрати особового складу почали шукати офіцерів серед місцевих пенсіонерів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведені.
«Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, «військові комісаріати» отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно.
«А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років», – додали у Генштабі.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області примушують студентів лагодити свою пошкоджену техніку. Нагадаємо, що студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники примусили здати кров для потреб російської армії.
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