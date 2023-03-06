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Розвідка НАТО повідомила про втрати росіяни у Бахмуті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка НАТО повідомила про втрати росіяни у Бахмуті
фото з відкритих джерел

На одного полеглого українського воїна приходиться п'ять загарбників 

За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох. Про це повідомив військовий чиновник Північноатлантичного альянсу, пише CNN.

Чиновник НАТО на умовах анонімності заявив, що співвідношення п'ять до одного – це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

Інститут вивчення війни також заявив, що зусилля Росії захопити Бахмут значно погіршили її здатність до додаткових наступів. «Російські військові, ймовірно, будуть боротися за збереження будь-яких наступних наступальних операцій протягом декількох місяців, даючи Україні шанс перехопити ініціативу», – йдеться в повідомленні в понеділок.

Попри сприятливе співвідношення, військовий чиновник заявив, що Україна зазнає значних втрат під час оборони міста.

Нагадаємо, триває триста сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести повномасштабну збройну агресію.  Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 42 авіаційних  та п’ять ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких було збито. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

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Теги: чиновник військові Україна втрати ворог Бахмут росіяни

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