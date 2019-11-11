  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

    • Розсилка
    Окупанти сім разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї

    Станом на 18.00 11 листопада російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

    Так, 4 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: тричі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї.

    Впродовж поточної доби поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

    Як повідомлялось, у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ