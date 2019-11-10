Бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню – поранено четверо українських бійців



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Поранених оперативно доправлено до лікувального закладу

З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Також, мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів отримали чотири військовослужбовці Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Так, 2 обстріли українських позицій бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля Майорська – із зенітної установки ЗУ-23-2, ручних і станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об’єднаних сил: двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу; біля Красногорівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів», – зазначається в повідомленні.

Окрім того, впродовж поточної доби мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів отримали чотири військовослужбовці Об’єднаних сил.

«Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.