Окупанти сьогодні вже шість разів порушили «режим тиші»



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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

Російсько-окупаційні війська станом на 19.00 неділі, 8 вересня, 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» із заборонених Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Гранітного, неподалік Красногорівки, Верхньоторецького, двічі неподалік Миколаївки, в районі Авдіївки.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.