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    Окупанти сьогодні вже шість разів порушили «режим тиші»

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    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було - Окупанти сьогодні вже шість разів порушили «режим тиші»
    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

    Російсько-окупаційні війська станом на 19.00 неділі, 8 вересня, 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

    Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» із заборонених Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Гранітного, неподалік Красногорівки, Верхньоторецького, двічі неподалік Миколаївки, в районі Авдіївки.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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