Окупанти стріляють на одному напрямку - три порушення «тиші» за день (мапа боїв)



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Гібридна армія обстрілювала позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

Збройні формування Російської Федерації у четвер тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін; у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

«Сьогодні, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», - наголосили у штабі.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська від початку доби випустили 25 мін по оборонцях Оріхового. Втрат з боку українських захисників немає.