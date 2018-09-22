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    Окупанти в Криму розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400

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    Зенітний ракетний комплекс С-400 - Окупанти в Криму розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400
    Зенітний ракетний комплекс С-400

    Комплекси призначаються для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації

    В окупованому Криму на території Євпаторії міноборони РФ розгорнуло зенітні ракетні комплекси С-400, які призначаються для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації.

    Про це повідомляє «Риа Новости».

    « Євпаторії заступив на бойове чергування третій дивізіон ЗРК С-400 «Тріумф» зі складу з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Південного військового округу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що «бойові розрахунки розгорнули пускові установки на позиціях, здійснили орієнтування комплексу на місцевості й почали відстежувати цілі».

    За даними міноборони РФ, зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф» призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні і крилаті ракети, застосовується проти наземних об'єктів.

    Крім того, повідомляється, що «комплекс здатний перехоплювати цілі на дальності до 600 кілометрів, вражати їх на дальності 400 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів».

    Нагадаємо, цього тижня президент України Петро Порошенко повідомив про успішне випробування реактивних снарядів «Оскол».

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