Окупанти в Криму розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зенітний ракетний комплекс С-400

Комплекси призначаються для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації

В окупованому Криму на території Євпаторії міноборони РФ розгорнуло зенітні ракетні комплекси С-400, які призначаються для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації.

Про це повідомляє «Риа Новости».

« Євпаторії заступив на бойове чергування третій дивізіон ЗРК С-400 «Тріумф» зі складу з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Південного військового округу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «бойові розрахунки розгорнули пускові установки на позиціях, здійснили орієнтування комплексу на місцевості й почали відстежувати цілі».

За даними міноборони РФ, зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф» призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні і крилаті ракети, застосовується проти наземних об'єктів.

Крім того, повідомляється, що «комплекс здатний перехоплювати цілі на дальності до 600 кілометрів, вражати їх на дальності 400 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів».

Нагадаємо, цього тижня президент України Петро Порошенко повідомив про успішне випробування реактивних снарядів «Оскол».