Окупанти в Криму скаржаться на нестачу якісної питної води



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На даний момент водопостачання міст і сільських населених пунктів Криму здійснюється з місцевих джерел

Населення Криму потребує додаткового обсяга якісної питної води. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на російського «віце-прем'єра Криму» Юрія Гоцанюка.

За словами «чиновника», на даний момент в умовах припинення подачі дніпровської води по Північно-Кримському каналу водопостачання міст і сільських населених пунктів Криму здійснюється з місцевих джерел.

Усі підземні води окупованого півострова використовуються в системі централізованого питного водопостачання без попереднього очищення.

«Наше завдання - визначити найбільш проблемні населені пункти, населення яких користується неякісною питною водою для забезпечення виконання заходів щодо встановлення станцій доочистки води», – заявив Гоцанюк.

Зазначимо, що чисельність населення, що користується послугами централізованого питного водопостачання, становить 88% населення Криму.

До слова, режим надзвичайної ситуації місцевого характеру, введений більше тижня тому в місті Армянську і сусідніх селах на півночі окупованого Криму через перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі, буде скасований у неділю.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.