  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти в Криму скаржаться на нестачу якісної питної води

    • Розсилка
    Окупанти в Криму скаржаться на нестачу якісної питної води

    На даний момент водопостачання міст і сільських населених пунктів Криму здійснюється з місцевих джерел

    Населення Криму потребує додаткового обсяга якісної питної води. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на російського «віце-прем'єра Криму» Юрія Гоцанюка.

    За словами «чиновника», на даний момент в умовах припинення подачі дніпровської води по Північно-Кримському каналу водопостачання міст і сільських населених пунктів Криму здійснюється з місцевих джерел.

    Усі підземні води окупованого півострова використовуються в системі централізованого питного водопостачання без попереднього очищення.

    «Наше завдання - визначити найбільш проблемні населені пункти, населення яких користується неякісною питною водою для забезпечення виконання заходів щодо встановлення станцій доочистки води», – заявив Гоцанюк.

    Зазначимо, що чисельність населення, що користується послугами централізованого питного водопостачання, становить 88% населення Криму.

    До слова, режим надзвичайної ситуації місцевого характеру, введений більше тижня тому в місті Армянську і сусідніх селах на півночі окупованого Криму через перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі, буде скасований у неділю.

    Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

    Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

    Читайте також
    Крим окупанти вода водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ