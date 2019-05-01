У Зеленського прокоментували інформацію про пентхаус в окупованому Криму



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Володимир і Олена Зеленські придбали нерухомість в Криму до анексії півострова Фото: РБК-Україна

Команда новообраного президента розповіла, коли Зеленські будуть користуватися елітним житлом в анексованому Криму

Нерухомість в окупованому Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України. Про це йдеться у заяві команди новообраного президента.

«Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов‘язкові податки та збори. Через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований в Києві», - йдеться у заяві.

Також у Зеленського зазначили, що, ця квартира була задекларована у відповідності до чинного законодавства України.

«Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну. Таким чином, ця чергова вигадана «сенсація» - абсолютно безпідставна», - заявили у Зеленського.

ЖК Імператор у Лівадії, де Зеленські у 2013 році купили пентхаус

Раніше сьогодні агентство Reuters опублікувало статтю про те, що дружина новообраного президента Володимира Зеленського Олена у 2013 році купила елітну квартиру в Лівадії менш ніж за половину ринкової вартості в екс-нардепа, олігарха Олександра Буряка.