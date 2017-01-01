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    Окупанти висунули нові обвинувачення кримському політв’язню Балуху

    За версією слідства, 11 серпня Балух вдарив співробітника ізолятора
    У середу, 6 грудня, українському активісту Володимиру Балуху в окупованому Росією Криму висунули обвинувачення за новою статтею. Про це повідомили в «Кримській правозахисній групі». За інформацією правозахисників, Балуха обвинувачують у «дезорганізації діяльності установ, які забезпечують ізоляцію від суспільства». У
    • Сьогодні, 20:07
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    <div class="copy">1 грудня Володимир Балух залишав будівлю суду окупантів</div>
    Фото: Радіо Свобода
    1 грудня Володимир Балух залишав будівлю суду окупантів

    За версією слідства, 11 серпня Балух вдарив співробітника ізолятора

    У середу, 6 грудня, українському активісту Володимиру Балуху в окупованому Росією Криму висунули обвинувачення за новою статтею. Про це повідомили в «Кримській правозахисній групі».

    За інформацією правозахисників, Балуха обвинувачують у «дезорганізації діяльності установ, які забезпечують ізоляцію від суспільства».

    У «Кримській правозахисній групі» зазначили, що обвинувачення висунули в рамках провадження, яке правоохоронці відкрили під час утримування Балуха в СІЗО Сімферополя. Раніше в цій справі активіста звинувачували в «застосуванні насилля стосовно представника влади».

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    «Заміна статті в обвинуваченні веде до більш серйозних наслідків для українця. Імовірність того, що в рамках цієї кримінальної справи його знову відправлять в СІЗО, досить велика», – вважають правозахисники.

    У «Кримської правозахисної групи» повідомили, що за версією слідства, 11 серпня Балух під час ранкового огляду камери ізолятора тимчасового тримання двічі вдарив капітана – у живіт і по руці. Захист українця, зі свого боку, заявляє, що саме співробітник ізолятора вдарив Балуха.

    Нагадаємо, підконтрольний Кремлю «Роздольненський районний суд» у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

    Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою.

    Раніше, 4 серпня, «Роздольненський суд» окупованого Криму виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

    ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

    Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.

    У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

    Джерело: Радіо Свобода

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