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    Окупанти вивезли в РФ 210 тис. дітей

    За добу з окупованих територій України депортували понад 1100 дітей - Окупанти вивезли в РФ 210 тис. дітей

    За добу з окупованих територій України депортували понад 1100 дітей

    фото: Reuters

    Загалом за час так званої «спецоперації» Росія викрала понад 1,2 млн українців

    Росія лише за добу понеділка, 9 травня, вивезла на свою територію з України 8787 людей, з яких 1106 – діти. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, зокрема, агентство Тасс.

    Про такі підсумки «евакуації», яка насправді є примусовою депортацією, пропагандистам розповів начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

    «Упродовж минулої доби без участі української влади із небезпечних районів «Донецької і Луганської народних республік» на територію Російської Федерації евакуйовано 8787 людей, в тому числі 1106 дітей», – сказав Михайло Мізінцев.

    Також він підсумував, що всього з початку так званої «спецоперації» Росія вивезла з України понад 1 млн 208 тис. 225 людей, з яких 210 тис. 224 дитини.

    Тим часом росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України.

    Раніше Росія зізналась, що викрала і вивезла понад мільйон українців.

    Нагадаємо, РНБО пояснила українцям, що робити під час примусової депортації.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ діти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вивезли в РФ 210 тис. дітей