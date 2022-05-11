Окупанти вивезли в РФ 210 тис. дітей

За добу з окупованих територій України депортували понад 1100 дітей

Загалом за час так званої «спецоперації» Росія викрала понад 1,2 млн українців

Росія лише за добу понеділка, 9 травня, вивезла на свою територію з України 8787 людей, з яких 1106 – діти. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, зокрема, агентство Тасс.

Про такі підсумки «евакуації», яка насправді є примусовою депортацією, пропагандистам розповів начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

«Упродовж минулої доби без участі української влади із небезпечних районів «Донецької і Луганської народних республік» на територію Російської Федерації евакуйовано 8787 людей, в тому числі 1106 дітей», – сказав Михайло Мізінцев.

Також він підсумував, що всього з початку так званої «спецоперації» Росія вивезла з України понад 1 млн 208 тис. 225 людей, з яких 210 тис. 224 дитини.

Тим часом росіяни гонять «біженців» із ОРДЛО назад до України.

Раніше Росія зізналась, що викрала і вивезла понад мільйон українців.

Нагадаємо, РНБО пояснила українцям, що робити під час примусової депортації.

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