ЗСУ на південному фронті готові до просування на схід – командування

За добу було уражено 90 цілей на ворожих позиціях

Поточна оперативна обстановка у Херсонській та Миколаївській області

Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії», – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» завершились влучанням і нейтралізацією лазутчиків.

Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях.

Загальні втрати агресора складають 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка.

Нагадаємо, околиці Миколаєва обстріляли з «Ураганів» забороненими касетними боєприпасами (фото).

Також стало відомо, що Харківщина потерпає від ворожих обстрілів, тривають запеклі бої.

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