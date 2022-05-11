  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ на південному фронті готові до просування на схід – командування

    За добу було уражено 90 цілей на ворожих позиціях - ЗСУ на південному фронті готові до просування на схід – командування
    За добу було уражено 90 цілей на ворожих позиціях
    фото з відкритих джерел

    Поточна оперативна обстановка у Херсонській та Миколаївській області

    Наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині, вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    «Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії», – йдеться в повідомленні.

    Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

    На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» завершились влучанням і нейтралізацією лазутчиків.

    Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях.

    Загальні втрати агресора складають 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка.

    Нагадаємо, околиці Миколаєва обстріляли з «Ураганів» забороненими касетними боєприпасами (фото).

    Також стало відомо, що Харківщина потерпає від ворожих обстрілів, тривають запеклі бої.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ на південному фронті готові до просування на схід – командування