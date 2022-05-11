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    Події в Україні

    Зеленський повідомив хороші новини з фронту

    &laquo;ЗСУ роблять все можливе для звільнення всіх наших міст&raquo; - Зеленський повідомив хороші новини з фронту
    «ЗСУ роблять все можливе для звільнення всіх наших міст»
    фото: Офіс президента

    ЗСУ поступово відтискають окупантів від Харкова

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті у Харківській області. Повідомив, що ЗСУ поступово виганяє загарбників, звільняючи території регіону. Про це він сказав у вечірньому зверненні 10 травня.

    «ЗСУ забезпечили всім нам хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова», – сказав Зеленський.

    Також він закликав українців бути стриманими і не поширювати надмірних емоцій.

    «Хочу також закликати всіх наших людей не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево чи навіть щоденно очікуються певні перемоги. ЗСУ роблять все можливе для звільнення всіх наших міст», – наголосив президент.

    Нагадаємо, Харківщина потерпає від ворожих обстрілів, тривають запеклі бої.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна президент міст окупація звільнення #stoprussia
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    Зеленський повідомив хороші новини з фронту