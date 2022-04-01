Окупанти втратили майже 18 тис. осіб, 300 літаків й гелікоптерів

Окупанти втратили майже 18 тис. осіб, 300 літаків й гелікоптерівграфіка
Рашисти за час війни втратили 625 танків
фото: Генеральний штаб ЗСУ
Триває 37-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
Станом на 1 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,7 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- танків ‒ 625 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
- артилерійських систем – 316 од,
- РСЗВ ‒ 96 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки ‒ 1220 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85.
Триває 37-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю.
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