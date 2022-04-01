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    Окупанти втратили майже 18 тис. осіб, 300 літаків й гелікоптерів

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    Рашисти за час війни втратили 625&nbsp;танків - Окупанти втратили майже 18 тис. осіб, 300 літаків й гелікоптерів
    Рашисти за час війни втратили 625 танків
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Триває 37-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

    Станом на 1 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,7 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

    • танків ‒ 625 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
    • артилерійських систем – 316 од,
    • РСЗВ ‒ 96 од,
    • засоби ППО ‒ 54 од,
    • літаків – 143 од,
    • гелікоптерів – 131 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1220 од,
    • кораблі /катери ‒ 7 од,
    • цистерн з ПММ ‒76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85.

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    Триває 37-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Білоруссю.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти втратили майже 18 тис. осіб, 300 літаків й гелікоптерів