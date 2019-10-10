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    Наука та освіта

    Сьогодні для школярів проведуть онлайн-урок за участі героя України

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    Генерал-майор Ігор Гордійчук - Сьогодні для школярів проведуть онлайн-урок за участі героя України
    Генерал-майор Ігор Гордійчук

    Захід відбудеться за участі Героя України Ігоря Городійчука

    Міністерство освіти та науки спільно з Міністерством оборони проведуть для школярів онлайн-зустріч за участі Героя України Ігоря Гордійчука.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства.

    «10 жовтня 2019 року МОН спільно з Міноборони вперше проведуть в Україні «Урок мужності« у форматі онлайн. Захід відбудеться за участі Героя України Ігоря Гордійчука. До уроку зможуть долучитися школярі, студенти та всі охочі», - йдеться у повідомленні.

    Урок, який стартує о 14:00, буде доступний за цим посиланням.

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    Як зазначається, такі зустрічі з видатними військовими планується проводити щомісяця впродовж навчального року.

    Зокрема, на «Уроках мужності» говоритимуть про українську армію, подвиги військових тощо. Крім цього, планується ознайомлювати глядачів із вітчизняними військовими закладами вищої освіти.

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