Сьогодні для школярів проведуть онлайн-урок за участі героя України



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Генерал-майор Ігор Гордійчук

Захід відбудеться за участі Героя України Ігоря Городійчука

Міністерство освіти та науки спільно з Міністерством оборони проведуть для школярів онлайн-зустріч за участі Героя України Ігоря Гордійчука.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«10 жовтня 2019 року МОН спільно з Міноборони вперше проведуть в Україні «Урок мужності« у форматі онлайн. Захід відбудеться за участі Героя України Ігоря Гордійчука. До уроку зможуть долучитися школярі, студенти та всі охочі», - йдеться у повідомленні.

Урок, який стартує о 14:00, буде доступний за цим посиланням.

Як зазначається, такі зустрічі з видатними військовими планується проводити щомісяця впродовж навчального року.

Зокрема, на «Уроках мужності» говоритимуть про українську армію, подвиги військових тощо. Крім цього, планується ознайомлювати глядачів із вітчизняними військовими закладами вищої освіти.