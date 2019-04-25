Окупанти збільшили термін ув’язнення Балуху



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Політв'язень Володимир Балух

За словами адвоката, «суддя» оголосила «зовсім несподіване рішення, що суперечить російському законодавству»

Підконтрольний РФ «верховний суд Криму» продовжив час перебування в колонії українського політв'язня Володимира Балуха. Таке рішення суддя Любов Дяченко прийняла 24 квітня, повідомляє Кримська правозахисна група.

Повідомляється, що місцева «прокуратура» просила скасувати попередню постанову «суду», яким Балуху врахували час його домашнього арешту, як частину визначеного терміну в колонії.

За словами адвоката, «суддя» оголосила «зовсім несподіване рішення, що суперечить російському законодавству».

«Вона прийняла рішення про погіршення становища активіста, а саме, постановила не зараховувати час, проведений в СІЗО, як день за півтора... Суддя вирішила вважати цей термін як день за день, а значить, тим самим подовжуючи час перебування в колонії. Більше того, суддя прийняла це рішення, навіть не відправляючи справу на апеляцію, як того просив прокурор», – зазначають активісти.

Сам Балух брав участь у засіданні «суду» по відеозв'язку.

За словами захисника, він виглядав дуже виснаженим і був вкрай обурений рішенням.

Нагадаємо, український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.