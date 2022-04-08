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    Події в Україні

    На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список

    Із Маріуполя можна виїхати тільки на власному транспорті, а з Бердянська вирушать автобуси - На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список
    Із Маріуполя можна виїхати тільки на власному транспорті, а з Бердянська вирушать автобуси
    фото з відкритих джерел

    Евакуюватися можна із Донеччини, Луганщини та Запорізької області

    На сьогодні, 8 квітня, погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

    Донецька область:

    • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

    Запорізька область:

    • Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
    • Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

    Місце зборів: вул. Шевченка, 5

    • Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).

    У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

    • Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).

    Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

    Луганська область:

    • Сєвєродонецьк – Бахмут.

    Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

    • Лисичанськ – Бахмут.

    Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

    • Попасна – Бахмут.

    Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

    • с. Гірське – Бахмут.

    Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

    • Рубіжне – Бахмут.

    Нагадаємо, учора також було погоджено 10 гуманітарних коридорів.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна місцева влада Попасна Україна Запорізька область влада окупація Ірина Верещук евакуація Енергодар #stoprussia
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    На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: список