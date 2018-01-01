Окупанти зірвали режим тиші: на Приазов’ї загинув український воїн

Бойовики гатили на донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Понад добу на лінії зіткнення на Донбасі тривав режим припинення вогню, проте повного дотримання перемир’я сьогодні досягти не вдалося. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, в обідню пору російсько-окупаційні угрупування відновили вогневі провокації та порушили режим тиші. «На донецькому напрямку з великокаліберних



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Російсько-окупаційні угрупування на Донбасі відновили вогневі провокації

Бойовики гатили на донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Понад добу на лінії зіткнення на Донбасі тривав режим припинення вогню, проте повного дотримання перемир’я сьогодні досягти не вдалося. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, в обідню пору російсько-окупаційні угрупування відновили вогневі провокації та порушили режим тиші.

«На донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших позиціях біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовецьне загинув і не був поранений.

За даними розвідки, бойовики на Донбасі готують серйозні провокації та навіть терористичні акти проти місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення, під обстріл можуть потрапити важливі об'єкти цивільної інфраструктури