Бойовики готують теракти на Донбасі проти місцевого населення – розвідка

Можливі провокації пов’язані із прибуттям так званого гуманітарного конвою із Росії

Бойовики на Донбасі готують серйозні провокації та навіть терористичні акти проти місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення, під обстріл можуть потрапити важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. [READ_MORE] «За даними розвідки,



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Можливі провокації пов’язані із прибуттям так званого гуманітарного конвою із Росії

Бойовики на Донбасі готують серйозні провокації та навіть терористичні акти проти місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення, під обстріл можуть потрапити важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«За даними розвідки, найближчими днями на території окремих регіонів Донецької та Луганської областей можливі збройні провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків. Російсько-окупаційні війська планують вдатись до серйозних провокацій та навіть терористичних актів проти мирного місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення.

Під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об’єкти інфраструктури, такі як лінії електропередач, водо та газопроводи. Можливі провокації пов’язані із нарощуванням інтенсивності тренування бойовиків та чергового прибуття так званого гуманітарного конвою із Росії на окуповані території», - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.