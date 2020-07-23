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    Здоров'я

    Спалах коронавірусу на Дніпропетровщині: заразилися 15 священників

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    Перший з хворих священників провів богослужіння у Дніпрі і Петропавлівці за участю понад 2000 осіб - Спалах коронавірусу на Дніпропетровщині: заразилися 15 священників
    Перший з хворих священників провів богослужіння у Дніпрі і Петропавлівці за участю понад 2000 осіб
    Архівне фото

    Шестеро священників госпіталізовані

    У Дніпропетровській області зареєстровано спалах коронавірусу Covid-19 з 15 випадками захворювання серед священнослужителів у п'яти відділеннях релігійної організації.

    Про це у середу повідомляється на сайті Дніпропетровської облради.

    Зазначається, що шість священників госпіталізовані, а інші перебувають на самоізоляції. Коло близьких контактних осіб становить 29 осіб, з яких дев'ять уже мають позитивний результат тесту на Covid-19.

    В облраді не виключають можливість подальшого поширення спалаху захворювання серед священнослужителів і прихожан.

    «Оскільки тільки стосовно першого хворого під час богослужінь у Дніпрі і Петропавлівці за два тижні могли брати участь більш ніж 2000 осіб», – сказав глава обласного лабораторного центру Роман Чуб.

    До слова, через пандемію коронавірусу Українська православна церква відмовилась від багатолюдногно хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві.

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Загалом інфіковано майже 61 тисячу осіб.

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