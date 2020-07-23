Спалах коронавірусу на Дніпропетровщині: заразилися 15 священників
Шестеро священників госпіталізовані
У Дніпропетровській області зареєстровано спалах коронавірусу Covid-19 з 15 випадками захворювання серед священнослужителів у п'яти відділеннях релігійної організації.
Про це у середу повідомляється на сайті Дніпропетровської облради.
Зазначається, що шість священників госпіталізовані, а інші перебувають на самоізоляції. Коло близьких контактних осіб становить 29 осіб, з яких дев'ять уже мають позитивний результат тесту на Covid-19.
В облраді не виключають можливість подальшого поширення спалаху захворювання серед священнослужителів і прихожан.
«Оскільки тільки стосовно першого хворого під час богослужінь у Дніпрі і Петропавлівці за два тижні могли брати участь більш ніж 2000 осіб», – сказав глава обласного лабораторного центру Роман Чуб.
До слова, через пандемію коронавірусу Українська православна церква відмовилась від багатолюдногно хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві.
Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.
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Всього61851
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Померли1551
Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. Загалом інфіковано майже 61 тисячу осіб.