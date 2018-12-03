Олег Ляшко розпочав звітну конференцію з відвертих зізнань



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Олег Ляшко з дружиною Росітою та донькою Владиславою

Нардеп під час виступу запросив на сцену дружину Росіту та доньку Владиславу та розповів про своїх батьків

У свій день народження лідер Радикальної партії прозвітував про роботу фракції за останні 4 роки. Такого заходу публічно не проводила жодна фракція за всі роки незалежності, повідомляє прес-служба РПЛ .

Але перед тим, як приступити до самого звіту, народний депутат зробив кілька зізнань. Сказав, що життя в нього було не простим, але він безмежно вдячний своїй родині і батькам, без яких не було б його самого. Ляшко покликав на сцену найрідніших - дружину Росіту та доньку Владиславу, які сиділи в першому ряду. Обійняв і зробив невеликий ліричний виступ:

«У нас в родині постійно точиться дискусія, на кого схожа Влада - на мене чи на жінку», - розповів Ляшко. Зал в один голос вигукнув – «На вас!».

«Щоб нікого не ображати, ні батька, ні матір, я скажу так - вона схожа на нас!», - заявив нардеп.

Ляшко зазначив, що хотів, аби в цей день за нього пораділа і мама, але вона не змогла бути присутньою на заході - її напередодні забрали в лікарню з пневмонією.

«Добре, коли батьки можуть бачити успіхи своїх дітей... Я безмежно вдячний своїй мамі», - зазначив Ляшко.

Після цього на сцену вийшов 27-літній хлопець Сергій Ухо з Борзнянського району на Чернігівщині і подякував Олегу Ляшку за те, що той 6 років тому врятував йому життя. У 2012 році хлопець отримав 85% опіків тіла. Політик організував реанімобіль, вертольоти, завдяки такій оперативності життя хлопцю вдалося врятувати.

«За тебе тоді все село просило. Який це був рік? 2012. У тебе після того, здається, донька народилася?», - запитав Ляшко. «Так, спочатку син, а потім і донька. Я безмежно вдячний вам за все», - зазначив Сергій.

Слідом за ним до Ляшка підійшов хлопець з Дніпра, Микита Козаков, якого після смерті матері вітчим хотів позбавити житла.

«Я побачив твій пост в Фейсбуці і не міг пройти повз. Я сам веду соцмережі і ставлю лайки. Я дав доручення нашому депутату Сергію Рибалці, щоб він допоміг, ми підключили юристів і не дозволили обікрасти сироту», - зазначив він.

«В моєму житті з’явилися ви і з’явилася надія», - зазначив хлопець.

Ще один виступаючий, учасник АТО Сергій Кошевець розповів, що в 2014 році саме Ляшко першим прийшов на допомогу армії - організував техніку, спорядження для бійців.

«У нас з’явилася техніка тільки завдяки вам, Олег Валерійович», - зазначив Кошевець.

«І Сергію Скуратовському. Він стільки грошей на фронт дав!», - додав Ляшко.