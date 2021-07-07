Олег Тягнибок похизувався величезною рибиною, яку впіймав (фото)
Політик похвалився чудовим уловом
Голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок похвалився своїми рибальськими здібностями.
На своїй сторінці у Facebook політик показав фото великої рибини і додав підпис: «Нарешті я його таки вполював». Товстолоб має вагу 10 кілограм.
Раніше Олег Тягнибок заявляв, що Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії.
Нагадаємо, у річці Дніпро чоловік зловив двометрового сома вагою 63 кілограми.
Волинянин упіймав коропа вагою майже 22 кг. Чоловік показав фото вражаючого трофею, здобутого під час риболовлі.
В київському озері, що на Осокорках, науковці зловили майже три десятки сонячних окунів, екзотичних прибульців із Північної Америки, які загрожують аборигенам наших водойм.
Тим часом в окупованому Росією Донецьку, в одному з водоймищ з'явилися риби з сімейства піраньєвих, відмінною рисою яких є дуже гострі зуби.