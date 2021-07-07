  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Олег Тягнибок похизувався величезною рибиною, яку впіймав (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тягнибок показав свій улов - Олег Тягнибок похизувався величезною рибиною, яку впіймав (фото)
    Тягнибок показав свій улов

    Політик похвалився чудовим уловом

    Голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок похвалився своїми рибальськими здібностями.

    На своїй сторінці у Facebook політик показав фото великої рибини і додав підпис: «Нарешті я його таки вполював». Товстолоб має вагу 10 кілограм.

    Раніше Олег Тягнибок заявляв, що Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії.

    Нагадаємо, у річці Дніпро чоловік зловив двометрового сома вагою 63 кілограми.

    Волинянин упіймав коропа вагою майже 22 кг. Чоловік показав фото вражаючого трофею, здобутого під час риболовлі.

    В київському озері, що на Осокорках, науковці зловили майже три десятки сонячних окунів, екзотичних прибульців із Північної Америки, які загрожують аборигенам наших водойм.

    Тим часом в окупованому Росією Донецьку, в одному з водоймищ з'явилися риби з сімейства піраньєвих, відмінною рисою яких є дуже гострі зуби.


    Теги: вода Свобода рибальство Україна Олег Тягнибок риба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олег Тягнибок похизувався величезною рибиною, яку впіймав (фото)