«Піранії» облюбували водойми Донецька (фото)

південноамериканська прісноводна риба, яка зустрічається в більшості річок басейну Амазонки і Оріноко

Паку – південноамериканська прісноводна риба, яка зустрічається в більшості річок басейну Амазонки і Оріноко

Потужні зуби риби використовують для розколювання горіхів і фруктів, які падають з дерев у воду

В Донецьку, окупованому Росією, в одному з водоймищ з'явилися риби з сімейства піраньєвих, відмінною рисою яких є дуже гострі зуби. Фотографіями екзотичних риб поділився популярний український користувач Twitter з ніком Necro Mancer.

«Це риба Паку з сімейства піраньєвих. Риба з людськими зубами, вона травоїдна і їсть лише водорості. Так що за тіло своє не хвилюйтеся, ну, якщо самі сунутися не будете», – зазначив він.

Додамо, що паку – південноамериканська прісноводна риба, яка зустрічається в більшості річок басейну Амазонки і Оріноко, а також у водах Папуа-Нової Гвінеї. Потужні зуби риби використовують для розколювання горіхів і фруктів, які падають з дерев у воду. Але також вони можуть їсти і іншу рибу.

Нагадаємо, що днями на Київському водосховищі біля села Нові Петрівці була зафіксована масова загибель риби. 21 червня інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів із залученням відділу інструментально-лабораторного контролю здійснили виїзд та відібрали проби поверхневої води річки Дніпро (Київське водосховище) для визначення вмісту токсичних речовин.

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