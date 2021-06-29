  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Піранії» облюбували водойми Донецька (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Паку &ndash; південноамериканська прісноводна риба, яка зустрічається в більшості річок басейну Амазонки і Оріноко - «Піранії» облюбували водойми Донецька (фото)
    Паку південноамериканська прісноводна риба, яка зустрічається в більшості річок басейну Амазонки і Оріноко
    Фото з відкритих джерел

    Потужні зуби риби використовують для розколювання горіхів і фруктів, які падають з дерев у воду

    В Донецьку, окупованому Росією, в одному з водоймищ з'явилися риби з сімейства піраньєвих, відмінною рисою яких є дуже гострі зуби. Фотографіями екзотичних риб поділився популярний український користувач Twitter з ніком Necro Mancer.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    «Піранії» облюбували водойми Донецька (фото)

    «Це риба Паку з сімейства піраньєвих. Риба з людськими зубами, вона травоїдна і їсть лише водорості. Так що за тіло своє не хвилюйтеся, ну, якщо самі сунутися не будете», – зазначив він.

    Додамо, що паку – південноамериканська прісноводна риба, яка зустрічається в більшості річок басейну Амазонки і Оріноко, а також у водах Папуа-Нової Гвінеї. Потужні зуби риби використовують для розколювання горіхів і фруктів, які падають з дерев у воду. Але також вони можуть їсти і іншу рибу.

    Нагадаємо, що днями на Київському водосховищі біля села Нові Петрівці була зафіксована масова загибель риби. 21 червня інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів із залученням відділу інструментально-лабораторного контролю здійснили виїзд та відібрали проби поверхневої води річки Дніпро (Київське водосховище) для визначення вмісту токсичних речовин.

    Читайте також:
    Теги: Донбас вода рибальство риба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Піранії» облюбували водойми Донецька (фото)