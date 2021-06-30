У Дніпрі чоловік на вудочку зловив двометрового сома-гіганта (фото)

На Дніпропетровщині чоловік на вудочку зловив двометрового сома

Великого сома у річці Дніпро зловив мешканець Кам'янського

У Кам'янському у річці Дніпро чоловік зловив двометрового сома вагою 63 кілограми. Світлину зі своїм трофеєм рибалка Віталій Мелюс оприлюднив у Facebook.

Риба була упіймана на донну вудку з наживкою з курячої печінки.

Чоловік півгодини боровся з рибою, намагаючись витягнути її на берег.

«Ось так я сьогодні вночі відзначився з ловлі сома. Зростання сома 210см, вага 63 кіло. Взяв на донку, річка Дніпро (Кам'янське). Боротьба тривала півгодини», - поділився радістю Віталій Мелюс, показавши фото і відео чудо-риби.

Як повідомлялося раніше, 2 березня, рибоохоронний патруль вилучив у закладах торгівлі Ірпеня та Деснянського району Києва понад центнер риби без документів.

Державне агентство рибного господарства представило проєкт нових правил любительського і спортивного рибальства. Правила не переглядали від 1999 року, а нові вимоги відповідають нормам Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Нові правила, запропоновані відомством, передбачають:

збільшення норми вилову риби з 3 до 5 кг на одного рибалку на добу;

збільшення норми вилову особливо цінних видів водних біоресурсів до 3 штук;

зменшення кількості заборонених місць для спортивного та аматорського рибальства;

уточнення умов здійснення підводного полювання і спортивних змагань;

збільшення мінімально дозволеного розміру водних біоресурсів для вилову;

збільшення кількості дозволених гачків, способів вилову.

У Держрибагентстві заявили, що до них вже надійшло понад 300 пропозицій щодо нових правил, і найближчим часом вони представлять новий проєкт.

Тим часом останні п'ять років кількість виявлених порушень у сфері рибоохоронної діяльності збільшується. У 2016 році зафіксували 29 тис. 827 порушень, які призвели до 34,1 млн грн збитків. У 2017-му кількість порушень збільшилася до 34 тис. 660, а збитки склали 90,6 млн грн.

У 2018 року кількість порушень зросла до 42 тис. 823, але сума збитків зменшилася – 27,9 млн грн. Протягом 2019 року Держрибагентство виявило 46 тис. 805 порушень, які призвели до 44,5 млн грн збитків.

За минулий рік кількість порушень склало 46 тис. 471, сума збитків – 108 млн грн.

Як повідомлялося, на Канівському водосховищі поблизу села Великий Букрин Обухівського району правоохоронці задокументували факт незаконного вилову водних біоресурсів. За допомогою мисинових сіток правопорушник виловив понад 200 кг риби. Сума завданих збитків становить 86 тис. грн.