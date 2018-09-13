Омелян прокоментував вручення йому підозри



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Володимир Омелян

Міністр розказав, як до нього о восьмій ранку прийшли правоохоронці - вручати підозру

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у себе на сторінці у Facebook прокоментував вручення йому підозри правоохоронцями.

«О 8:40 співробітники НАБУ вручили мені підозру за «незаконне збагачення» десять років тому, «користування чи придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку впродовж двох тижнів 2016 року. Щодо суті справи: за дивним збігом обставин, її відкрили одразу після мого візиту під суд над Мартиненком», - написав міністр.

За словами Омеляна, впродовж півтора року правоохоронці перевірили його пошту, месенджери, а також «обшукали, опитали всіх знайомих, родичів, друзів».

«Витрачено купу часу і коштів платників податків з єдиною метою - оголосити підозру першому міністру. Оголосили!... Мій висновок: якщо це найбільші «злочини», які змогли мені інкримінувати за час моєї роботи міністром, то мені не соромно дивитися в очі ані нашим громадянам, ані іноземним партнерам, ані керівництву країни», - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні Омеляну детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у ЗМІ періодично з’являються різні компрометуючі матеріали щодо Омеляна. З останнього – інформація про те, що його дружина народила вже другу дитину у Сполучених Штатах (а як відомо, дитина, як народилась у цій країні, отримує американське громадянство). Сам Омелян стверджував, що медобслуговування його дружина отримала безплатно.