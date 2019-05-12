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    В Івано-Франківській області викрили бордель, замаскований під «масажний салон»

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    В Івано-Франківській області викрили бордель, замаскований під «масажний салон»

    За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження

    В селі Микуличин Івано-Франківської виявили «масажний салон», в якому надавали секс-послуги. Про це повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

    «Встановлено, що одна жінка допомагала трьом іншим у віці від 20 до 30 років займатися проституцією. Мова йде про мешканок Полтавської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Під час проведення обшуків в салоні правоохоронці вилучили чорнові записи, «прейскурант цін», грошові засоби, мобільні телефони та інші речові докази. Згідно з «прейскурантом» за годину своїх послуг дівчата отримували від 1000 грн», – йдеться у повідомленні.

    В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України двох жінок причетних до скоєння вказаного злочину.

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