Омелян заявив, що слідство проти нього тривало півтора року



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Володимир Омелян

Міністр назвав підозру «сфабрикованою», яка не має складу злочину

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що слідство проти нього тривало щонайменше півтора року. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкому».

Він також назвав підозру «сфабрикованою», яка не має складу злочину.

«Категорично спростовую висунуті мені обвинувачення. Буду вимагати притягнути до відповідальності співробітників НАБУ. Знаю про їхню співпрацю з політиками», - заявив Омелян.

Зазначимо, що міністр відмовився назвати імена цих політиків. Також зазначив, що «поки не знає, куди жалітись на співробітників НАБУ».

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - заявили в НАБУ.

Клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна буде розглянуте в Солом’янському райсуді Києва в п’ятницю, 14 вересня.