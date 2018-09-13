Суд обере запобіжний захід Омеляну 14 вересня



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Володимир Омелян

Судове засідання розпочнеться о 10 годині

Клопотання про застосування запобіжного заходу щодо голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна буде розглянуте в Солом’янському райсуді Києва в п’ятницю, 14 вересня.

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook.

«14 вересня о 10 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б відбудеться судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міністру інфраструктури», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що слідчий суддя - Сергієнко Г. Л.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 2000 року по теперішній час перебуває на державній службі, у період з 1.01.2000 по 26.04.2018 отримала 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати її склали лише в період із 2008 року по 26.04.2015 щонайменше 3,45 млн грн», - заявили в НАБУ.