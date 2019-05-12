Омелян зробив заяву щодо держпідтримки авіакомпаній, які облітають Росію



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Омелян стверджує, що українські авіакомпанії при польотах на Схід знаходяться в набагато невигідніших умовах, ніж іноземні

Виконуючи рейси на східні напрямки, українські авіакомпанії змушені облітати територію Росії. Через це Міністерство інфраструктури планує знайти для них недискримінаційні механізми державної підтримки. Міністр Володимир Омелян переконаний, що такі дії необхідні не тільки для демонстрації української позиції, а й для міжнародної.

Омелян стверджує, що українські авіакомпанії при польотах на Схід знаходяться в набагато невигідніших умовах, ніж іноземні, оскільки є додаткова витрата часу і пального. «Ми намагаємося знайти якесь рішення, але поки чіткого механізму немає. Хоча це питання піднімалося з боку українських авіакомпаній», – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як повідомлялося з посиланням на гендиректора аеропорту «Борисполя» Павла Рябікіна, на маршруті Київ-Пекін-Київ літак, який облітає територію Росії витрачає в середньому на чотири години більше, ніж аналогічний літак, який не має обмежень.

Такі дії призводять до 120 тисяч доларів додаткових витрат для кожного рейсу. Тому повинні бути передбачені якісь механізми компенсації від держави. «Це могли б бути пільги за ставками або прямі субсидії», – вважає генеральний директор «Борисполя». На його думку, такі механізми у світі вже існують.