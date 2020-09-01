ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)



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У Білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка

У День знань в Мінську студенти вийшли на протести

У столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту. Затриманих студентів садять в мікроавтобуси.

Про це повідомляє Onliner.

Наголошується, що затримання почалися в районі площі Незалежності. Група співробітників Омону підійшла до студентів і запропонувала мирно розійтися. Студенти зімкнулися в коло і відмовилися розходитися. Після цього силовики почали висмикувати людей із ланцюга і відводити.

«Основна маса хлопців рушила в бік університету, однак їх наздоганяли силовики. Біля головного входу в парк Горького стоять два мікроавтобуси, в які ведуть затриманих», - повідомляє видання.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.