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    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)

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    <span>У Білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка</span> - ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    У Білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка

    У День знань в Мінську студенти вийшли на протести

    У столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту. Затриманих студентів садять в мікроавтобуси.

    Про це повідомляє Onliner.

    Наголошується, що затримання почалися в районі площі Незалежності. Група співробітників Омону підійшла до студентів і запропонувала мирно розійтися. Студенти зімкнулися в коло і відмовилися розходитися. Після цього силовики почали висмикувати людей із ланцюга і відводити.

    «Основна маса хлопців рушила в бік університету, однак їх наздоганяли силовики. Біля головного входу в парк Горького стоять два мікроавтобуси, в які ведуть затриманих», - повідомляє видання.

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    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)
    ОМОН у Мінську жорстко розганяє студентів (фото, відео)

    До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

    Нагадаємо, 31 серпня  Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка. 

    30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

    На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

    30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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