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    Скандальний втікач Онищенко хоче повернутися в Україну і йти на вибори

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    Скандальний втікач Онищенко хоче повернутися в Україну і йти на вибори

    Онищенко планує приїхати на друге судове засідання у так званій газовій справі

    Народний депутат Олександр Онищенко заявив, що повернеться в Україну для участі в судовому процесі.

    Про це повідомляє «112 Україна».

    За словами Онищенка, про свій намір повернутися в Україну він повідомляв судовим органам та Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

    Він додав, що планує приїхати на друге судове засідання у так званій газовій справі.

    «Ну, я думаю, завтра буде перше засідання суду і на друге засідання я вже приїду», - заявив нардеп.

    Крім того, Онищенко додав, що розглядає можливість участі у парламентських виборах, але не розповів, з якою саме політичною силою.

    Раніше НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».

    НАБУ Олександр Онищенко Україна
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