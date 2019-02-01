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    Онуфрій їздив в Росію вітати московського патріарха Кирила

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    <p>Онуфрій відвідав літургію в храмі Христа Спасителя в Москві</p> - Онуфрій їздив в Росію вітати московського патріарха Кирила

    Онуфрій відвідав літургію в храмі Христа Спасителя в Москві

    Facebook Духовний Фронт України

    Онуфрій передав Кирилу в дар від синоду великий богослужбовий хрест і набір панагій

    Очільник Російської православної церкви в Україні Онуфрій взяв участь у літургії з нагоди 10-річчя інтронізації патріарха Московського Кирила, яка відбулася 1 лютого у храмі Христа Спасителя в Москві.

    Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ РПЦ в Україні.

    Зазначається, що на пам’ять про річницю Онуфрій передав Кирилу в дар від синоду великий богослужбовий хрест і набір панагій.

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін на урочистому заході з нагоди десятиріччя інтронізації очільника РПЦ Кирила заявив, що Росія залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання у сусідніх країнах.

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