Онуфрій їздив в Росію вітати московського патріарха Кирила



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Онуфрій відвідав літургію в храмі Христа Спасителя в Москві Facebook Духовний Фронт України

Онуфрій передав Кирилу в дар від синоду великий богослужбовий хрест і набір панагій

Очільник Російської православної церкви в Україні Онуфрій взяв участь у літургії з нагоди 10-річчя інтронізації патріарха Московського Кирила, яка відбулася 1 лютого у храмі Христа Спасителя в Москві.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ РПЦ в Україні.

Зазначається, що на пам’ять про річницю Онуфрій передав Кирилу в дар від синоду великий богослужбовий хрест і набір панагій.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін на урочистому заході з нагоди десятиріччя інтронізації очільника РПЦ Кирила заявив, що Росія залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання у сусідніх країнах.