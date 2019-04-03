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    ООН закликає активізувати роботи з розмінування на сході України

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    ООН закликає активізувати роботи з розмінування на сході України

    Замінованими на Донбасі залишаються щонайменше 7 тисяч км кв. територій

    Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) закликало активізувати роботу по розмінуванню і знищенню снарядів, які не розірвалися на території Донбасу.

    Про це повідомляє російська служба Голосу Америки.

    Прес-секретар управління Шабія Манту нагадала, що східна Україна є однією із найбільш замінованих територій світу. На сьогодні Україна поступається лише Афганістану і Сирії за кількістю загиблих щороку від мін.

    Замінованість територій Донбасу створює проблеми і загрози для життя не менше 2 млн осіб. За оцінками української влади, замінованими залишаються як мінімум 7 тисяч кілометрів квадратних територій на сході країни.

    Відповідна заява УВКБ була зроблена напередодні міжнародного дня інформування щодо питань мінної небезпеки, який відзначається 4 квітня.

    Нагадаємо, Головне управління розвідки  Міноборони України повідомило, що командування російських окупаційних військ активізувало випробовування модернізованих зразків озброєння та військової техніки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

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