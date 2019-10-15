ООН запровадила Міжнародний день доступу до інформації, серед ініціаторів — Україна



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Міжнародний день доступу до інформації відзначатимуть щороку 28 вересня

Генасамблея ООН ухвалила 15 жовтня резолюцію щодо запровадження Міжнародного дня доступу до інформації, серед 6 ініціаторів резолюції — Україна.

Про це повідомив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

За його словами, Міжнародний день доступу до інформації відзначатимуть щороку 28 вересня.

Крім України ініціаторами резолюції є Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія та Сьєрра-Леоне.

«Цей день стане символічним, оскільки привертатиме увагу світу до проблем поширення інформації як елемента забезпечення сталого розвитку», – сказав речник Ніколенко.

Резолюція запрошує відзначати Міжнародний день загального доступу до інформації всі держави-члени ООН, а також інші міжнародні й регіональні організації, у тому числі неурядові установи й громадянське суспільство.

При цьому наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантовано статтею 19 Загальної декларації прав людини.