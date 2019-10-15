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    ООН запровадила Міжнародний день доступу до інформації, серед ініціаторів — Україна

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    ООН запровадила Міжнародний день доступу до інформації, серед ініціаторів — Україна

    Міжнародний день доступу до інформації відзначатимуть щороку 28 вересня

    Генасамблея ООН ухвалила 15 жовтня резолюцію щодо запровадження Міжнародного дня доступу до інформації, серед 6 ініціаторів резолюції — Україна.

    Про це повідомив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

    За його словами, Міжнародний день доступу до інформації відзначатимуть щороку 28 вересня.

    Крім України ініціаторами резолюції є Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія та Сьєрра-Леоне.

    «Цей день стане символічним, оскільки привертатиме увагу світу до проблем поширення інформації як елемента забезпечення сталого розвитку», – сказав речник Ніколенко.

    Резолюція запрошує відзначати Міжнародний день загального доступу до інформації всі держави-члени ООН, а також інші міжнародні й регіональні організації, у тому числі неурядові установи й громадянське суспільство.

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    ООН запровадила Міжнародний день доступу до інформації, серед ініціаторів — Україна
    ООН запровадила Міжнародний день доступу до інформації, серед ініціаторів — Україна

    При цьому наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантовано статтею 19 Загальної декларації прав людини. 

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