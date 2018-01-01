ООН заявляє про вбивство щонайменше 85 цивільних осіб в Східній Гуті

390 тисяч жителів цього анклаву перебувають на межі гуманітарної катастрофи

Високий комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль Хусейн заявив про те, що урядові сирійські війська і їх союзники знищили щонайменше 85 цивільних осіб у Східній Гуті, що знаходиться неподалік від Дамаску, починаючи із 31 грудня 2017 року. Серед померлих 21 жінка і 30 дітей. При цьому умови, в яких перебувають 390 тисяч жителів цього утримуваного



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390 тисяч жителів цього анклаву перебувають на межі гуманітарної катастрофи

Високий комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль Хусейн заявив про те, що урядові сирійські війська і їх союзники знищили щонайменше 85 цивільних осіб у Східній Гуті, що знаходиться неподалік від Дамаску, починаючи із 31 грудня 2017 року. Серед померлих 21 жінка і 30 дітей.

При цьому умови, в яких перебувають 390 тисяч жителів цього утримуваного повстанцями анклаву, за словами Високого комісара близькі до гуманітарної катастрофи. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Зейд Раада аль Хусейна під час нанесення сухопутних і повітряних ударів сили офіційного Дамаску постійно порушують норми гуманітарного права, які зобов’язують сторони розрізняти комбатантів і некомбатантів. Так само створення перешкод для евакуації важких поранених є порушенням норм гуманітарного права.

Сили Дамаску, який підтримують військово-повітряні сили РФ, посилили військову активність навколо Східної Гути протягом останніх місяців. Уряд Башара Асада ставить собі за мету повне відновлення контролю над Східною Гутою. В той же час місцеві повстанці апелюють до угоди про деескалацію 2017 року, яка передбачає припинення бойових дій і початок політичного діалогу.