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    У світі

    Опозиція вимагає від Нікола Пашиняна піти у відставку до вівторка через поразку в Карабасі

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    Нікол Пашинян - Опозиція вимагає від Нікола Пашиняна піти у відставку до вівторка через поразку в Карабасі
    Нікол Пашинян
    Фото з відкритих джерел

    Вірменському прем’єрові висунули ультиматум

    Вірменська опозиція встановила прем’єр-міністрові країни жорстокі строки, протягом яких він має подати у відставку.

    «Ми даємо час до вівторка 8 грудня, 12:00, щоб Нікол Пашинян обговорив зі своєю командою це питання і пішов у відставку. В іншому випадку на всій території Вірменії будуть розпочаті акції громадянської непокори», - сказав представник партії «Дашнакцутюн» Ішхан Сагателян на мітингу біля будинку Пашиняна в суботу.

    За його словами, опозиція дає Пашиняну гарантії фізичної безпеки.

    «Нікол, це твої останні години на урядовій дачі», - зазначив Сагателян.

    Як повідомляє Інтерфакс-Україна, кілька десятків тисяч людей попрямували до будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, щоб вимагати його відставки.

    Піти у відставку від Пашиняна зажадав і колишній президент Вірменії Роберт Кочарян. «Ранкова промова Пашиняна викликає жалість. Зрозуміло, що він більше не контролює ситуацію. Йому потрібно піти», - написав у Facebook представник Кочаряна Баграт Мікоян. Таким чином він відреагував на відеозвернення прем'єр-міністра до народу, в якому той докладно розповів про переговори з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

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    Теги: Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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