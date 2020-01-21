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    Оприлюднено порядок денний засідання Ради асоціації Україна – ЄС

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    Міністри, зокрема, розглянуть виконання Угоди про асоціацію з акцентом на глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі&nbsp; - Оприлюднено порядок денний засідання Ради асоціації Україна – ЄС
    Міністри, зокрема, розглянуть виконання Угоди про асоціацію з акцентом на глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі 

    Переговори будуть зосереджені на кількох сферах

    Рада асоціації Україна – ЄС 28 січня обговорить реформи, верховенство права і ситуацію на Донбасі на засіданні в Брюсселі 28 січня.

    Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

    «Рада розгляне імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і події, пов'язані із суверенітетом і територіальною цілісністю України», - сказано в повідомленні.

    Зазначимо, що це буде перша Рада асоціації під головуванням прем'єрміністра України Олексія Гончарука. Делегацію ЄС очолюватиме високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. У зустрічі також візьме участь єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

    «Міністри розглянуть виконання Угоди про асоціацію з акцентом на глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA). Переговори будуть зосереджені на кількох сферах: на політичних реформах, верховенстві права і безпеці, як і на економічному співробітництві», - додали в пресслужбі.

    Дипломати також обговорять поточну ситуацію на сході України та імплементацію Мінських домовленостей, включаючи гуманітарні питання.

    Обговорюватиметься, зокрема, анексія Криму Росією, «Східне партнерство» і регіональні питання.

    Нагадаємо, раніше Кабмін вніс зміни до плану виконання асоціації з ЄС.

    Уряд також відкрив для громадськості доступ до «Пульсу угоди» - онлайн-системи моніторингу реалізації плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

    ЄС Крим Єврокомісар анексія економіка Мінські угоди торгівля політика Асоціація з ЄС Україна уряд Олексій Гончарук
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