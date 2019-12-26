Оприлюднено відео, як Нетаньягу евакуювали у бомбосховище прямо під час виступу



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Беньямін Нетаньягу: Людина, яка випустила ракету в минулий раз, більше не з нами. Людина, яка зробила це в цей раз, повинна почати збирати речі

Прем'єр-міністр Ізраїлю виступав на передвиборчому заході в місті Ашкелон на південному заході країни, коли спрацювали сирени повітряної тривоги через запуск ракети із сектора Газа

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу евакуювали в бомбосховищі в місті Ашкелон після запуску ракети з сектора Газа. Про це повідомляє Haaretz.

Так, пресслужба армії оборони Ізраїлю (IDF) повідомила про перехоплення ракети, випущеної з сектора Газа ввечері 25 грудня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступав на передвиборчому заході в місті Ашкелон на південному заході країни, коли спрацювали сирени повітряної тривоги.

«Під час Хануки, фестивалю чудес, сучасне чудо Ізраїлю «Залізний купол» (тактична система ПРО - ред.) - тільки що перехопила в повітрі ракету, випущену з Гази по ізраїльських громадянах», - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю.

Видання також опублікувало відео, на якому після отримання інформації про запуск ракет Нетаньягу залишає сцену. Їх з дружиною доставили в сусіднє сховище, а пізніше Нетаньягу повернувся на сцену і продовжив виступ.

Ізраїльський прем'єр звернувся до тих, хто запустив ракети: «Людина, яка випустила ракету в минулий раз, більше не з нами. Людина, яка зробила це в цей раз, повинна почати збирати речі».

Нагадаємо, літаки ВПС Ізраїлю вразили в четвер кілька цілей в секторі Газа, що належать радикального руху ХАМАС. Це було зроблено у відповідь на атаку на єврейську державу з цієї території.