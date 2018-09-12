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    Куди кияни їдуть відпочивати восени: популярні маршрути

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    Куди кияни їдуть відпочивати восени: популярні маршрути

    Восени серед киян популярні західні регіони України

    В осінній період київські туристи віддають перевагу відпочинку в Туреччині, Єгипті та Грузії. А ось в Україні популярними є Львів і Кам'янець-Подільський.

    Про це в коментарі 44.ua повідомив начальник Управління туризму та промоцій Антон Тараненко.

    «Якщо говорити про зарубіжні країни, то восени ще популярна Туреччина і Єгипет, а також Грузія. Крім того, кияни від'їжджають на нетривалі вихідні в європейські країни. Що стосується України, то кияни в більшості випадків восени їдуть в західні регіони. І це не обов'язково Львів, Карпати чи Івано-Франківськ», - розповів Тараненко.

    За його словами, велика кількість місцевих жителів також віддають перевагу відпочинку в Київській області, де багато цікавих напрямків.

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