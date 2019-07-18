Спілка угорців опублікувала карту з Закарпаттям у складі Угорщини



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ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження, - вважають у МЗС

Міністерство закордонних справ України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки України з проханням відкрити провадження через ілюстрацію в газеті «Карпаталія», яку видає спілка угорців Закарпаття. На першій шпальті газети зобразили карту, де низку територій України приписали до Угорщини.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгор Божок.

«На передовиці газети «Карпаталія» ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» під лозунгом «Угорець, вставай!» ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи», — написав Божок у Twitter.

15 липня Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Крім того, Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

Сійярто 16 липня на Закарпатті заявив, що не бачить у своєму візиті втручання в українські вибори.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.