Організатори Євробачення-2022 запідозрили у змові кілька національних журі

Через підозри в домовленостях виставити один одному максимальні бали, оцінки національних журі шести країн були анульовані

Шість національних журі домовилися виставити своїм країнам найвищі оцінки за підсумками другого півфіналу Євробачення-2022 у Турині. В офіційній заяві EBU сказано, що професійне журі з Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино викрили у нечесному та взаємовигідному обміні голосами: вони нібито попередньо розподілили між собою найвищі оцінки.

Найвищі бали аутсайдерам Євробачення різко відрізнялися від підсумків голосування суддів із 15 інших країн, які оцінювали виступи учасників другого півфіналу. Ці журі не дали п'яти з названих країн місця навіть у першій вісімці, що дозволило Європейському союзу мовлення засумніватися в чесності голосування.

Більше того, чотири із цих шести країн опинилися наприкінці рейтингу, складеного за підсумками голосування 15 інших національних журі.

Відповідно до правил конкурсу, результати голосування журі з Азербайджану, Грузії, Польщі, Румунії, Сан-Марино та Чорногорії були анульовані та замінені на агреговані, тобто складені за сукупністю підсумків голосування журі інших держав.

Як вказує Європейський мовний союз, враховуючи безпрецедентний характер порушень, підсумки голосування журі з шести країн, що проштрафилися, були визнані недійсними не лише у другому півфіналі, а й у фіналі Євробачення-2022.

Додамо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.