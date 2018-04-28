Організатори «Євробачення» змінили систему підрахунку голосів

Відтепер оцінки журі будуть обчислюватися за більш складною схемою, аніж це було раніше

Європейський мовний союз змінив правила голосування національних журі Євробачення з метою знизити вплив думки кожного з членів журі окремо на загальний результат. Про це повідомляється на офіційному сайті пісенного конкурсу. Як повідомляється, відтепер оцінки журі будуть обчислюватися за більш складною схемою, аніж це було раніше. Бали



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Відтепер оцінки журі будуть обчислюватися за більш складною схемою, аніж це було раніше

Європейський мовний союз змінив правила голосування національних журі Євробачення з метою знизити вплив думки кожного з членів журі окремо на загальний результат.

Про це повідомляється на офіційному сайті пісенного конкурсу.

Як повідомляється, відтепер оцінки журі будуть обчислюватися за більш складною схемою, аніж це було раніше. Бали кожного з членів журі будуть мати різну вагу, залежно від позиції, на яку суддя поставить учасника. Нижчий бал буде впливати на підсумковий результат у меншій мірі, ніж вищий, як показано на графіку.

Таким чином, колегіальне рішення буде мати перевагу над думкою кожного члена журі окремо. Це правило було введено для того, щоб уникнути ситуацій, коли більшість членів журі віддають перевагу одному учаснику, а особлива думка одного із суддів при цьому може сильно вплинути на результат.

«З урахуванням цієї зміни в процедурі голосування журі ми можемо гарантувати, що більш високі оцінки пісень будуть присуджуватися злагоджено і що думка групи суддів буде цінуватися вище, ніж думка кожного з них окремо», – сказав супервайзер Євробачення Йон Ула Санн.

Зазначимо, що у 2016 році Євробачення вперше за 40 років змінила правила голосування. Тоді оцінки професійного журі та глядацького голосування почали виставлятися окремо.

Нагадаємо, що Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представлятиме Melovin.

Як відомо, на пісенному конкурсі «Євробачення–2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.