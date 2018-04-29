Останніх «застряглих» у Єгипті українських туристів обіцяють забрати вже сьогодні

Туристів мають забрати з Єгипту у другій половині дня

Українських туристів, що досі перебувають у Єгипті через проблеми із літаками, обіцяють доправити додому у неділю. Про це з посиланням на туристичну компанію повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують



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Фото: @VasylKyrylych Аеропорт

Туристів мають забрати з Єгипту у другій половині дня

Українських туристів, що досі перебувають у Єгипті через проблеми із літаками, обіцяють доправити додому у неділю. Про це з посиланням на туристичну компанію повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04 у другій половині дня», - написав він у Twitter.

27 квітня 2018 року з технічних причин з аеропорту м. Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також через певні причини не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Раніше у посольстві України в Єгипті повідомили, що у суботу ввечері літак з першою частиною українських туристів вилетів з Шарм-ель-Шейха до Львова.

Друга частина українських туристів, які на добу застрягли в Єгипті, вилетіла з Шарм-ель-Шейха до Києва в ніч на 29 квітня.