Освітній омбудсмен пояснив, хто руйнує повагу до вчителів

Сергій Горбачов: Діти бачать, як батьки ставляться до того чи іншого вчителя, і починають ставитися до педагога так само

«Часто деякі батьки у присутності дитини дозволяють собі зі зневагою висловлюватися про вчителя»

Повагу до вчителя нівелюють батьки учнів. Вони й визначають ставлення до педагога дитини, яка поводиться так, як її батьки. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Чиновник наголосив: чимало вчителів скаржаться у соцмережах, що батьки учнів не підтримують авторитет вчителя в очах дитини.

«Я думаю, причин декілька. Деякі з них – на побутовому рівні. Часто деякі батьки у присутності дитини дозволяють собі зі зневагою висловлюватися про вчителя, висміювати якісь його риси, знецінюють вчительську працю. Відповідно, діти бачать, як батьки ставляться до того чи іншого вчителя, і починають ставитися до педагога так само», – пояснив Горбачов.

До слова, у Києві вчительку початкових класів школи № 58 Шевченківського району, яка побила учня з аутизмом, звільнили з роботи.

Шевченківське управління поліції повідомило про підозру у вчиненні кримінального проступку класному керівнику першого класу однієї зі столичних шкіл за фактом умисного завдання удару малолітньому учню.

До слова, на Львівщині вчителька, погрожуючи ножем, змусила школяра з'їсти паперовий літачок (відео). На Закарпатті вчителька серед уроку тягала учня за волосся. У Тернополі в гімназії імені Івана Франка нетвереза вчителька фізкультури била школяра головою об стіну.

Нагадаємо, Мінцифри спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Щоб отримати комп'ютерну допомогу, педагогам потрібно зайти на портал education.support.ua.

За інформацією Міністерства фінансів, у держбюджеті передбачено понад 100 млрд гривень на фінансування освіти у 2021 році. Ці кошти будуть спрямовані на підвищення зарплати вчителів, забезпечення шкіл ноутбуками та інші потреби.