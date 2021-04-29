На Закарпатті вчителька серед уроку тягала учня за волосся (відео)

У поліції Закарпаття повідомили, що з приводу цього випадку до них ніхто не звертався

Педагогиня підвищила голос на школяра й агресивно поводилася

На Закарпатті вчителька молодших класів схопила учня за волосся й почала трясти його головою за начебто погано виконану класну роботу.

Педагогиня підвищила голос на школяра й агресивно поводилася. На відео вчителька однієї зі шкіл, що в Рахівському районі. На вигляд дітям 9-10 років, передає tsn.ua.

«Вона неодноразово застосовує подібні методи навчання», – розповів знайомий батьків, чиї учні навчаються в цій школі.

У поліції Закарпаття повідомили, що з приводу цього випадку до них ніхто не звертався, утім, співробітники виявили інцидент під час моніторингу соцмереж і зареєстрували подію через рапорт. Також у поліції підтвердили, що випадок стався в Рахівському районі.

«Співробітники вже встановили, що це за школа, який клас і особу вчительки. Проводитимуть перевірку і відповідно під час неї визначатимуть правову кваліфікацію цієї події», – розповіла речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

Обставини інциденту з’ясовують.

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