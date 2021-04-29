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    На Закарпатті вчителька серед уроку тягала учня за волосся (відео)

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    У поліції Закарпаття повідомили, що з приводу цього випадку до них ніхто не звертався - На Закарпатті вчителька серед уроку тягала учня за волосся (відео)
    У поліції Закарпаття повідомили, що з приводу цього випадку до них ніхто не звертався
    Скріншот фото: відео Голос Карпат

    Педагогиня підвищила голос на школяра й агресивно поводилася

    На Закарпатті вчителька молодших класів схопила учня за волосся й почала трясти його головою за начебто погано виконану класну роботу.

    Педагогиня підвищила голос на школяра й агресивно поводилася. На відео вчителька однієї зі шкіл, що в Рахівському районі. На вигляд дітям 9-10 років, передає tsn.ua.

    «Вона неодноразово застосовує подібні методи навчання», – розповів знайомий батьків, чиї учні навчаються в цій школі.

    У поліції Закарпаття повідомили, що з приводу цього випадку до них ніхто не звертався, утім, співробітники виявили інцидент під час моніторингу соцмереж і зареєстрували подію через рапорт. Також у поліції підтвердили, що випадок стався в Рахівському районі.

    «Співробітники вже встановили, що це за школа, який клас і особу вчительки. Проводитимуть перевірку і відповідно під час неї визначатимуть правову кваліфікацію цієї події», – розповіла речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

    Обставини інциденту з’ясовують.

    Нагадаємо, у Запоріжжі школярка вчинила самогубство через булінг у школі.

    У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів уцькуванні. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

    Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

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    Теги: Закарпаття школа навчання булінг учні час
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