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    Отруєння дітей на Буковині: 26 малюків потребують допомоги лікаря

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    Отруєння дітей на Буковині: 26 малюків потребують допомоги лікаря
    Фото: cv.npu.gov.ua

    До сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб

    На Буковині до медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед постраждалих – 26 дітей. За словами лікарів, у більшості з них легкий перебіг захворювання. Про це повідомляє пресслужба Департаменту комунікації Національної поліції Чернівецької області.

    У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

    Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей. Медики їх оглянули та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

    У поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.

    Тим часом, у реанімації помер дворічний хлопчик, який постраждав у пожежі в Києві.

    Теги: діти отруєння Чернівецька область
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    Отруєння дітей на Буковині: 26 малюків потребують допомоги лікаря