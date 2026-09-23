Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати росії під час виступу на Генеральній асамблеї ООН

Президент заявив, що за значні людські втрати російська армія захопила лише близько тисячі квадратних кілометрів української території

Росія від початку року втратила у війні проти України більше військових, ніж становить населення 21 країни світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, пише «Главком».

За словами президента, попри величезні втрати, російській армії вдалося захопити лише трохи більше ніж 1000 кв. км української території. Зеленський наголосив, що значну частину цих земель українські військові вже звільнили.

«Це божевілля. Але вони все одно йдуть туди помирати, бо саме цього хоче Путін. Втративши стільки людей, Росія змогла захопити лише трохи більше ніж 1000 квадратних кілометрів нашої землі цього року, і значну частину цієї території ми вже звільнили», – сказав президент.

Зеленський також звернув увагу на масштаби території самої Росії. За його словами, РФ має близько 17 млн кв. км власних земель, однак російське керівництво продовжує витрачати значні людські ресурси заради захоплення української території.

«У них є 17 млн квадратних кілометрів власної землі, але диктатор витратив по 248 людей, щоб здобути ще 1000 квадратних кілометрів», – заявив Зеленський.

Раніше президент також повідомляв, що від початку 2026 року російські війська захопили близько 890 кв. км української території, тоді як Сили оборони України звільнили близько 800 кв. км. Втрати російської армії він оцінював приблизно у 270 тис. людей.