Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про втрати росії під час виступу на Генеральній асамблеї ООН
Фото: скриншот трансляції

Президент заявив, що за значні людські втрати російська армія захопила лише близько тисячі квадратних кілометрів української території

Росія від початку року втратила у війні проти України більше військових, ніж становить населення 21 країни світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, пише «Главком».

За словами президента, попри величезні втрати, російській армії вдалося захопити лише трохи більше ніж 1000 кв. км української території. Зеленський наголосив, що значну частину цих земель українські військові вже звільнили.

«Це божевілля. Але вони все одно йдуть туди помирати, бо саме цього хоче Путін. Втративши стільки людей, Росія змогла захопити лише трохи більше ніж 1000 квадратних кілометрів нашої землі цього року, і значну частину цієї території ми вже звільнили», – сказав президент.

Зеленський також звернув увагу на масштаби території самої Росії. За його словами, РФ має близько 17 млн кв. км власних земель, однак російське керівництво продовжує витрачати значні людські ресурси заради захоплення української території.

«У них є 17 млн квадратних кілометрів власної землі, але диктатор витратив по 248 людей, щоб здобути ще 1000 квадратних кілометрів», – заявив Зеленський.

Раніше президент також повідомляв, що від початку 2026 року російські війська захопили близько 890 кв. км української території, тоді як Сили оборони України звільнили близько 800 кв. км. Втрати російської армії він оцінював приблизно у 270 тис. людей.

Читайте також:

Теги: росія ООН війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ вступає у нову війну: тепер боротьба йде не за території, а за майбутнє
Світ вступає у нову війну: тепер боротьба йде не за території, а за майбутнє
10 вересня, 20:09
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
24 серпня, 21:38
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
7 вересня, 06:37
У Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади РФ, на озброєнні якої перебуває «Орєшнік»
Росія перекинула до Білорусі ракетну бригаду з «Орєшніком»
7 вересня, 12:33
Повітряна тривога у столиці тривала 48 хвилин
Повітряна тривога у столиці тривала 48 хвилин
10 вересня, 00:12
Російські війська атакували Київщину безпілотниками
Окупанти завдали масованого удару по Київщині: є загиблі та поранені
8 вересня, 19:13
Пєсков: Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів
Речник Кремля заявив, що Росія готова до тристоронньої зустрічі з Україною та США
12 вересня, 06:26
Зеленський: Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону
Зеленський подякував Трампу за підписання закону про «пекельні санкції» проти Росії
19 вересня, 01:17
Після звільнення з посади Юлія Мендель зробила низку суперечливих заяв щодо президента та його команди
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
13 вересня, 21:59

Події в Україні

«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів
«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів
Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту
Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
Російські атаки пошкодили мережі зв’язку: можливі перебої зі зв’язком
Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський
Росія втратила цього року більше солдатів, ніж населення 21 країни світу – Зеленський
Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна
Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна
«Хотіли взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?»: Сибіга звернувся до Росії в ООН
«Хотіли взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?»: Сибіга звернувся до Росії в ООН

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
51K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua