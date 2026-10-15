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У Пакистані через обвал даху школи загинуло 17 дітей і вчитель

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Пакистані через обвал даху школи загинуло 17 дітей і вчитель
Причина обвалу поки що не встановлена
фото: Reuters (ілюстративне)

Загиблим учням було до 13 років

У пакистанському місті Пешавар щонайменше 17 учнів та один вчитель загинули внаслідок обвалу даху школи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Представник місцевої лікарні зауважив, що загиблі учні були віком до 13 років.

Тіла учнів та вчителя були доставлені до лікарні «Леді Рідінг» разом із понад десятком людей, які отримали поранення під час інциденту. Причина обвалу поки що не встановлена.

До слова, у липні у Пакистані сталася одна з найстрашніших дорожніх катастроф за останні роки, причиною якої стала суперечка між водієм та пасажиром. Переповнений пасажирський автобус, що прямував із Кветти до Ісламабада, зірвався з гірської дороги та впав у глибоку кам'янисту ущелину, забравши життя 40 людей. Ще вісім пасажирів дістали важких травм.

Один із пасажирів, який вижив у катастрофі, повідомив місцевим журналістам, що перед аварією в салоні виник конфлікт. Справа в тому, що спочатку в салоні перебувало 36 людей і це відповідало нормі. Однак дорогою водій вирішив підібрати пасажирів з іншого автобуса, який зламався посеред траси. Частина пасажирів була невдоволена таким рішенням.

Теги: діти смерть Пакистан

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