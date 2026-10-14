У Києві підліток знайшов бойову частину дрона, яка загрожувала руйнуванням у радіусі 50 метрів

Бойова частина вибухонебезпечного предмета мала вагу близько 90 кг

У Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції знешкодили та вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, яка впала на територію приватного сектору. Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний підліток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як встановили вибухотехніки, ворожий безпілотник «Герань-5» влучив у приватну одноповерхову будівлю, пошкодивши дах та цегляні стіни. Бойова частина вибухонебезпечного предмета вагою близько 90 кг, споряджена готовими осколковими елементами, застрягла в землі та не здетонувала.

На небезпечний предмет звернув увагу 14-річний мешканець сусіднього будинку, який одразу викликав поліцію. Ані підліток, ані інші місцеві жителі не постраждали.

Фахівці наголошують: у разі детонації радіус суцільного руйнування сягав би 50 метрів, що призвело б до знищення як цього будинку, так і сусідніх помешкань.

Поліцейські вибухотехніки розряджали бойову частину прямо на місці, після чого безпечно транспортували її на спеціальний підривний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки. Мешканці одного з житлових будинків у Дарницькому районі поінформували правоохоронців про виявлення небезпечної знахідки. На місце оперативно прибули поліцейські, які евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків.

У ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові РФ.