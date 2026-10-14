Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві підліток знайшов бойову частину дрона, яка загрожувала руйнуванням у радіусі 50 метрів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві підліток знайшов бойову частину дрона, яка загрожувала руйнуванням у радіусі 50 метрів
Ворожий безпілотник «Герань-5» влучив у приватну одноповерхову будівлю, пошкодивши дах та цегляні стіни
фото: Національна поліція України

Бойова частина вибухонебезпечного предмета мала вагу близько 90 кг

У Деснянському районі столиці вибухотехніки поліції знешкодили та вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, яка впала на територію приватного сектору. Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний підліток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як встановили вибухотехніки, ворожий безпілотник «Герань-5» влучив у приватну одноповерхову будівлю, пошкодивши дах та цегляні стіни. Бойова частина вибухонебезпечного предмета вагою близько 90 кг, споряджена готовими осколковими елементами, застрягла в землі та не здетонувала.

На небезпечний предмет звернув увагу 14-річний мешканець сусіднього будинку, який одразу викликав поліцію. Ані підліток, ані інші місцеві жителі не постраждали.

Фахівці наголошують: у разі детонації радіус суцільного руйнування сягав би 50 метрів, що призвело б до знищення як цього будинку, так і сусідніх помешкань.

Поліцейські вибухотехніки розряджали бойову частину прямо на місці, після чого безпечно транспортували її на спеціальний підривний майданчик для подальшого знищення. 

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки. Мешканці одного з житлових будинків у Дарницькому районі поінформували правоохоронців про виявлення небезпечної знахідки. На місце оперативно прибули поліцейські, які евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків.

У ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові РФ.  

Читайте також:

Теги: Київ діти обстріл вибухівка дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєний напад на чоловіка молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі
Жорстоке побиття на Подолі: підлітки напали на чоловіка у його ж дворі через зауваження
18 вересня, 11:01
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
23 вересня, 22:58
О 9:00 на Хрещатику поліцейські виходять на проїжджу частину та зупиняють автомобілі
Режим «Усім червоний»: чи працює хвилина мовчання до дорогах у Києві? Відео з центру столиці
24 вересня, 08:45
Пожежа у столичній багатоповерхівці на Печерську після удару ворожого дрона
Російський удар по Києву дронами: загинув підліток, 20 людей поранені (оновлено)
25 вересня, 13:35
Про зміну локації дипмісії мають повідомляти МЗС України
МЗС відреагувало на повідомлення про переїзд посольств із Києва
2 жовтня, 23:01
Нову техніку німецькі військові випробовують просто на полігонах разом із розробниками
Німеччина створить перший полк безпілотників: врахують досвід України
2 жовтня, 04:27
Співачка Джамала має двох синів Емір-Рахмана і Селіма-Гірая
Джамала заспівала разом із синами на сцені Національної опери в Києві (відео)
5 жовтня, 16:24
Російський дрон вдарив по судну в Чорному морі
Росіяни атакували цивільне судно у Чорному морі: є загиблий
6 жовтня, 11:30
Виступ мера Києва Віталія Кличка у Верховній Раді 14 жовтня 2026 року
«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді
Сьогодні, 13:22

Новини

У Києві підліток знайшов бойову частину дрона, яка загрожувала руйнуванням у радіусі 50 метрів
У Києві підліток знайшов бойову частину дрона, яка загрожувала руйнуванням у радіусі 50 метрів
Через відсутність світла у частині Києва призупинено рух електротранспорту
Через відсутність світла у частині Києва призупинено рух електротранспорту
На трасі Київ – Одеса зіткнулися дві автівки: загинула людина, двоє дітей у лікарні
На трасі Київ – Одеса зіткнулися дві автівки: загинула людина, двоє дітей у лікарні
Аварійне відключення у Києві: без світла залишилася частина правого берега
Аварійне відключення у Києві: без світла залишилася частина правого берега
Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді
«Третю світову можна вішати на Кличка». Мер Києва емоційно висловився у Раді

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua